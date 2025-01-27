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القيادي في حركة الجهاد هيثم أبو الغزلان للجزيرة مباشر: ظهور الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود يكشف مرونة المقاومة وإصرارها على تنفيذ وقف إطلاق النار

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:08
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