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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد طفلة وإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

Lebanon 24
27-01-2025 | 14:42
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