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الرئاسة الفلسطينية: نحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في مدن وقرى الضفة الغربية

Lebanon 24
27-01-2025 | 15:12
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