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القناة 12 الإسرائيلية: غارة قرب النصيرات وسط القطاع استهدفت جرافة فلسطينية كانت تحاول فتح الطريق نحو الشمال

Lebanon 24
27-01-2025 | 15:52
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