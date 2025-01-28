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إذاعة الجيش الاسرائيلي عن يائير لابيد: إذا كانوا في لبنان يتوقعون أننا سنلتزم بشروط الاتفاق فعليهم أيضا الالتزام به

Lebanon 24
28-01-2025 | 01:38
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