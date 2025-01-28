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أخبار عاجلة
الحكومة الأردنية للحدث: الأمن الوطني الأردني مرتبط بثبات الفلسطينيين على أرضهم ورفض أي تهجير
Lebanon 24
28-01-2025
|
01:44
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