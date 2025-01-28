Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: محتجون بميناء السدرة الليبي يمنعون ناقلة من تحميل النفط

Lebanon 24
28-01-2025 | 02:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول أول ناقلة غاز إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط بميناء مدينة بانياس (الجزيرة)
lebanon 24
28/01/2025 13:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: أسعار النفط تسجل انخفاضا بعد تصريحات ترمب أمام منتدى دافوس بشأن عزمه مطالبة أوبك بخفض الأسعار
lebanon 24
28/01/2025 13:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: نجاح إنقاذ ناقلة النفط "سونيون" التي استهدفها الحوثيون في آب
lebanon 24
28/01/2025 13:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر: الحرس الثوري الإيراني يعزز سيطرته على صادرات طهران النفطية
lebanon 24
28/01/2025 13:04:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:02 | 2025-01-28
05:55 | 2025-01-28
05:36 | 2025-01-28
05:23 | 2025-01-28
05:04 | 2025-01-28
05:02 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24