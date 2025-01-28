وزير الخارجية الإيراني لـ"سكاي نيوز": هناك أمل لدى الشعب الإيراني في التوصل إلى اتفاق مع الغرب يمكن أن يؤدي إلى رفع العقوبات وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في إيران

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