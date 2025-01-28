أرسلان بعد لقائه الرئيس عون: قلت لفخامة الرئيس "أتمنى إذا معذبينك بالشروط والشروط المضادة بين ما يسمى بالوزارات السيادية أن تسلّمها للأقليات كالكاثوليك والدروز"

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