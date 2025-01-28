Advertisement

أخبار عاجلة

أرسلان بعد لقائه الرئيس عون: قلت لفخامة الرئيس "أتمنى إذا معذبينك بالشروط والشروط المضادة بين ما يسمى بالوزارات السيادية أن تسلّمها للأقليات كالكاثوليك والدروز"

Lebanon 24
28-01-2025 | 06:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتلة "اللقاء التشاوري المستقل" بعد لقائها الرئيس سلام: لقاؤنا كان إيجابياً ومثمراً ويبشر بالخير والرئيس سلام منفتح ويريد الأخذ بوجهات النظر
lebanon 24
28/01/2025 15:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: التقيت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعت بري في أجواء الزيارة وتباحثنا في مختلف الأمور المهمة لاسيما اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
28/01/2025 15:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما قال ترامب انه تحدث معه.. مصدر مصري ينفي "اتصالا" هاتفيا بين السيسي والرئيس الأميركي
lebanon 24
28/01/2025 15:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"فشلت في مواجهة معاداة السامية".. الرئيس الإسرائيلي يهاجم الأمم المتحدة
lebanon 24
28/01/2025 15:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:09 | 2025-01-28
08:08 | 2025-01-28
08:05 | 2025-01-28
07:56 | 2025-01-28
07:51 | 2025-01-28
07:50 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24