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رويترز عن مصادر ديبلوماسية: تعرض سفارات الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى للهجوم من قبل متظاهرين في الكونغو الديمقراطية

Lebanon 24
28-01-2025 | 06:21
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