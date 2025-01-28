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الخارجية المصرية تدين استهداف المستشفى السعودي بالفاشر في السودان وسقوط عدد كبير من الضحايا

Lebanon 24
28-01-2025 | 07:24
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