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حماس: ندعو السلطة للتجاوب مع دعوات الحركة وكافة القوى الوطنية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بما يخدم جهود إغاثة شعبنا وإزالة آثار العدوان

Lebanon 24
28-01-2025 | 07:29
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