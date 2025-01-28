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هيئة البث الإسرائيلية: سحب القوات الأميركية يثير قلقا بإسرائيل ويتوقع أن يؤثر على القوات الكردية في سوريا
Lebanon 24
28-01-2025
|
15:29
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