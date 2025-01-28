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قاضية أميركية توقف موقتاً جزءاً من التوجيه الشامل الذي أصدرته إدارة ترامب بإيقاف المنح والقروض الاتحادية وغيرها من المساعدات المالية

Lebanon 24
28-01-2025 | 17:50
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