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قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تدمر 26 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات

Lebanon 24
28-01-2025 | 18:42
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