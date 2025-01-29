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نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا أوسمان ديون بعد لقائه الرئيس عون: البنك الدولي سيقف الى جانب لبنان لتمكينه في اعادة البناء والنهوض

Lebanon 24
29-01-2025 | 05:06
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