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نيويورك بوست عن وثيقة: الأمر التنفيذي يوجه الوكالات الفيدرالية بإيجاد طرق لترحيل النشطاء المناهضين لليهود

Lebanon 24
29-01-2025 | 08:49
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