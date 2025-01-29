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رويترز عن المستشار الألماني: عملية الترحيل إلى أفغانستان قيد الإعداد وسنقوم بالترحيل إلى سوريا أيضا إذا أمكن

Lebanon 24
29-01-2025 | 09:11
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