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البيت الأبيض: إدارة ترامب ستلغي تأشيرات الطلاب المتعاطفين مع حماس في الجامعات

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:09
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