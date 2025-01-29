16
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
البيت الأبيض: إدارة ترامب ستلغي تأشيرات الطلاب المتعاطفين مع حماس في الجامعات
Lebanon 24
29-01-2025
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قريباً.. قرار صارم من ترامب بحق جميع طلاب الجامعات المتعاطفين مع "حماس"
Lebanon 24
قريباً.. قرار صارم من ترامب بحق جميع طلاب الجامعات المتعاطفين مع "حماس"
29/01/2025 20:07:43
29/01/2025 20:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدشن نهجا إعلاميا "ثوريا" في البيت الأبيض
Lebanon 24
ترامب يدشن نهجا إعلاميا "ثوريا" في البيت الأبيض
29/01/2025 20:07:43
29/01/2025 20:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: إدارة بايدن أنفقت الميزانية "مثل البحارة المخمورين"
Lebanon 24
البيت الأبيض: إدارة بايدن أنفقت الميزانية "مثل البحارة المخمورين"
29/01/2025 20:07:43
29/01/2025 20:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من ترامب لنتنياهو: دعوة رسمية إلى البيت الأبيض (صورة)
Lebanon 24
رسالة من ترامب لنتنياهو: دعوة رسمية إلى البيت الأبيض (صورة)
29/01/2025 20:07:43
29/01/2025 20:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديوهات لعناصر عسكرية داخل نفق تثير الجدل في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
فيديوهات لعناصر عسكرية داخل نفق تثير الجدل في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
14:33 | 2025-01-28
28/01/2025 02:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأسوأ منذ عشرات السنين": شتاء لبنان من دون أمطار وثلوج.. والأب خنيصر يدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
"الأسوأ منذ عشرات السنين": شتاء لبنان من دون أمطار وثلوج.. والأب خنيصر يدق ناقوس الخطر
02:30 | 2025-01-29
29/01/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة
Lebanon 24
بفستان قصير.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة
16:25 | 2025-01-28
28/01/2025 04:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد القُبلة المُثيرة للجدل واستدعائها للتحقيق.. أنغام تعود إلى السعودية؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد القُبلة المُثيرة للجدل واستدعائها للتحقيق.. أنغام تعود إلى السعودية؟ (صورة)
02:26 | 2025-01-29
29/01/2025 02:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداها هدية "غير لائقة".. جورجينا رودريغيز "غاضبة" من رونالدو! (صور)
Lebanon 24
أهداها هدية "غير لائقة".. جورجينا رودريغيز "غاضبة" من رونالدو! (صور)
04:26 | 2025-01-29
29/01/2025 04:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:06 | 2025-01-29
القناة 13 عن مصادر: مبعوث ترمب بحث مع مسؤولين إسرائيليين خططا محتملة لنقل سكان غزة
13:01 | 2025-01-29
"سكاي نيوز" عن مصادر: "هيئة تحرير الشام" تحلّ نفسها
12:51 | 2025-01-29
تأجيل مؤتمر الحوار الوطني في سوريا لإشعار آخر (العربية)
12:48 | 2025-01-29
وزير الخارجية السوري: نولي أهمية خاصة لروابطنا العربية ونستمر في تعزيز علاقاتنا مع الدول المجاورة
12:47 | 2025-01-29
وسائل إعلام سورية: أمير قطر تميم بن حمد يزور دمشق غداً للقاء رئيس الإدارة الجديدة أحمد الشرع
12:43 | 2025-01-29
18 فصيلا وافقت على حل نفسها خلال مؤتمر النصر في سوريا (الحدث)
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
29/01/2025 20:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
29/01/2025 20:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
29/01/2025 20:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24