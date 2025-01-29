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إسرائيل تقول إن 8 رهائن بينهم خمسة تايلانديين سيتم إطلاق سراحهم الخميس

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:42
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