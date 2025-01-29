Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: الموظفون الفيدراليون مطالبون بالعودة للعمل من المكاتب وإلا فيواجهون الفصل

Lebanon 24
29-01-2025 | 14:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يسرائيل هيوم: غانتس يدعو إلى استغلال الفرصة الحالية للعمل مع إدارة ترامب لتنفيذ خطة استراتيجية تغير موازين القوى في الشرق الأوسط
lebanon 24
30/01/2025 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدّد بوتين مجددًا: انهِ الحرب وإلا...
lebanon 24
30/01/2025 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك يصل إلى البيت الأبيض قبل ترامب ويدخل المكاتب التنفيذية (العربية)
lebanon 24
30/01/2025 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو أبلغ الكابينت تلقيه ضمانات من بايدن وترامب بالعودة للقتال إذا فشلت مفاوضات المرحلة الثانية (الحدث)
lebanon 24
30/01/2025 01:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:20 | 2025-01-29
18:13 | 2025-01-29
18:07 | 2025-01-29
18:06 | 2025-01-29
18:04 | 2025-01-29
17:59 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24