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"لبنان24": رشقات نارية إسرائيليّة مكثفة تستهدف أطراف بلدة عيترون في جنوب لبنان

Lebanon 24
29-01-2025 | 14:38
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