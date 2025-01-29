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ترامب: الأمر التنفيذي يوجه باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز مكافحة معاداة السامية في أعقاب هجمات 7 تشرين التي أطلقت موجة غير مسبوقة من التمييز المعادي للسامية خاصة في مدارسنا وجامعاتنا

Lebanon 24
29-01-2025 | 18:07
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