Advertisement

أخبار عاجلة

إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: إغلاق مطار رونالد ريغان في واشنطن حتى الخامسة صباحا من يوم الجمعة

Lebanon 24
29-01-2025 | 23:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إدارة الطيران الأميركية: هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث
lebanon 24
30/01/2025 08:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة إن بي سي نقلا عن مصادر: انتشال جثتين على الأقل من نهر بوتوماك عقب اصطدام مروحية عسكرية بطائرة ركاب قرب مطار ريغان في واشنطن
lebanon 24
30/01/2025 08:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر بشركة أميركان إيرلاينز: يفترض وجود 60 راكبا على متن الطائرة التي تحطمت قرب مطار ريغان في واشنطن
lebanon 24
30/01/2025 08:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ب: تحطم طائرة صغيرة بالقرب من مطار رونالد ريغان بالولايات المتحدة ما أدى لتعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط
lebanon 24
30/01/2025 08:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2025-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:03 | 2025-01-30
01:03 | 2025-01-30
00:59 | 2025-01-30
00:38 | 2025-01-30
00:35 | 2025-01-30
00:33 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24