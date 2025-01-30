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إذاعة الجيش الإسرائيلي: من المتوقع أن يتم تسليم أربيل يهود وغادي موزيس من أمام منزل السنوار المدمر في خان يونس

Lebanon 24
30-01-2025 | 01:56
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