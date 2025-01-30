Advertisement

أخبار عاجلة

عبور 180شاحنة مساعدات و4 شاحنات وقود اليوم نحو معبري "العوجة" و"كرم أبو سالم" تمهيدًا لإدخالها لغزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
30-01-2025 | 03:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر في حماس لـ"الشرق": دخول 95 شاحنة مساعدات من الجانب المصري إلى داخل معبر كرم أبو سالم
lebanon 24
30/01/2025 17:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن اليوم إصابة 10 جنود بجروح نتيجة "انفجار سلاح" في قاعدة تدريب عسكرية جنوبي إسرائيل مساء أمس (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/01/2025 17:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يرسل طائرة مساعدات إنسانية في إطار "جسر جوي" إلى سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/01/2025 17:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء السوري لـ"سكاي نيوز": الوضع اليوم أفضل من ناحية الأمن في دمشق
lebanon 24
30/01/2025 17:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:00 | 2025-01-30
09:59 | 2025-01-30
09:57 | 2025-01-30
09:56 | 2025-01-30
09:52 | 2025-01-30
09:45 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24