القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقول إنه مستعد لأي تطورات غير متوقعة أثناء عملية تسليم الأسرى في خان يونس نظرا لوجود عناصر مسلحة ومعادية في المنطقة

Lebanon 24