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القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس يلتقيان الآن بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف

Lebanon 24
30-01-2025 | 07:36
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