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خروج حافلتين تقلان معتقلين فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل من سجن عوفر في الضفة الغربية

Lebanon 24
30-01-2025 | 10:16
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