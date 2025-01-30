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"لبنان24": جيش العدو الاسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء بلدة العديسة

Lebanon 24
30-01-2025 | 12:23
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