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الهلال الأحمر: تسلمنا من حاجز الجلمة 3 سيدات مصابات جرّاء قصف الاحتلال على مخيم جنين

Lebanon 24
30-01-2025 | 18:33
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