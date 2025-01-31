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مسؤول عسكري أميركي: إسرائيل قدمت شكوى للجنة مراقبة وقف النار في لبنان بأن إيران تواصل تمويل "حزب الله"  (الشرق)

Lebanon 24
31-01-2025 | 00:34
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