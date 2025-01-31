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واللا عن منسق شؤون الأسرى غال هيرش: لقاء نتنياهو وترامب الأسبوع المقبل مهم لمفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة

Lebanon 24
31-01-2025 | 01:47
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