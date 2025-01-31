وزير الخارجية المصري بدر أحمد عبد العاطي من قصر بعبدا: كان لي الشرف أن ألتقي بالرئيس عون في ثالث زيارة لي لهذه العاصمة العزيزة علينا بتكليف من الرئيس السيسي حيث قدمنا التهنئة للشعب اللبناني والرئيس عون

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