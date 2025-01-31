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عبد العاطي: مصر تتولى إجراء اتصالات مع الأميركيين والفرنسيين والإسرائيليين للتأكيد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وبنود اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
31-01-2025 | 06:30
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