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مصر تستضيف غدا اجتماعا لوزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والأردن وأمين عام الجامعة العربية

Lebanon 24
31-01-2025 | 08:55
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