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"الأونروا": أي تعطيل لعمل الوكالة سيكون له "عواقب كارثية" على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين

Lebanon 24
31-01-2025 | 09:54
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