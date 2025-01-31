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إعلام إسرائيلي: السماح بدخول معدات وآليات لرفع الأنقاض في غزة الأسبوع المقبل

Lebanon 24
31-01-2025 | 16:31
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