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الجيش الإسرائيلي يؤكد وصول الرهينتين عوفر كالديرون وياردين بيباس إلى إسرائيل

Lebanon 24
01-02-2025 | 02:13
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