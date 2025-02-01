القناة 12 الإسرائيلية: وحدة الظل التابعة للقسام نقلت الأسيرين كالديرون وبيباس بمركبة تعود لقوات الجيش الإسرائيلي تم الاستيلاء عليها منذ هجوم 7 تشرين الاول

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