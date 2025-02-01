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حماس: رغم الظروف القاسية حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية الذي يعاني من أمراض متعددة

Lebanon 24
01-02-2025 | 03:44
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