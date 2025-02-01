نادي الأسير الفلسطيني: سيتحرر اليوم ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل الأسير شادي العموري من مخيم جنين وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد و20 عاما

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