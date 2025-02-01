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مكتب إعلام الأسرى التابع لـ"حماس": المقاومة باتت الرقم الصعب الذي يحطم قيود السجن ويعيد للأسرى نور الحرية

Lebanon 24
01-02-2025 | 06:32
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