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حماس: الانتهاكات المروّعة والمتواصلة بحق أسرانا جرائم حرب تستدعي تدخلاً دولياً لوقفها ومحاسبة مرتكبيها

Lebanon 24
01-02-2025 | 06:36
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