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الرئاسة المصرية: السيسي أكد أن المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود

Lebanon 24
01-02-2025 | 11:05
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