Advertisement

أخبار عاجلة

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد طفل جراء القصف الإسرائيلي للحي الشرقي بمدينة جنين بالضفة الغربية

Lebanon 24
01-02-2025 | 12:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مركبة في قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية إلى 5 شهداء
lebanon 24
01/02/2025 22:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مركبة في قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية إلى 5 شهداء
lebanon 24
01/02/2025 22:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 4 فلسطينيين جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب المبرح في جبل جوهر بالخليل
lebanon 24
01/02/2025 22:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الفلسطينية: العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية تقتل 10 أشخاص
lebanon 24
01/02/2025 22:15:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:56 | 2025-02-01
14:52 | 2025-02-01
14:38 | 2025-02-01
14:32 | 2025-02-01
14:17 | 2025-02-01
14:09 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24