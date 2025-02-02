Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو قبل توجهه إلى واشنطن: سأناقش مع ترامب الانتصار على حماس واستعادة المختطفين والتصدي للمحور الإيراني

Lebanon 24
02-02-2025 | 01:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"القضايا الحرجة التي تواجهنا".. ملفان يحملهما نتنياهو خلال لقائه ترامب بواشنطن
lebanon 24
02/02/2025 11:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل شخصية تلتقي ترامب.. نتنياهو إلى واشنطن غدًا
lebanon 24
02/02/2025 11:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الأول بعد التنصيب.. نتنياهو يخطط للقاء ترامب في واشنطن
lebanon 24
02/02/2025 11:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يقدم لنتنياهو حزمة إغراءات لصون اتفاق غزة.. و "حماس" إيجابية
lebanon 24
02/02/2025 11:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:50 | 2025-02-02
04:48 | 2025-02-02
04:45 | 2025-02-02
04:41 | 2025-02-02
04:40 | 2025-02-02
04:33 | 2025-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24