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حشود من المواطنين بدأت بالتوافد إلى دير ميماس في جنوب لبنان وتم نصب عدد من الخيام في البلدة (الميادين)

Lebanon 24
02-02-2025 | 01:27
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