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يسرائيل هيوم: الإجلاء الجماعي لقطاع غزة سواء لأعضاء حماس أو المدنيين يشكل عنصرا أساسيا في الرؤية الأميركية للمنطقة وليس مجرد تصريحات علنية

Lebanon 24
02-02-2025 | 01:57
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