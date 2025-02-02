Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس السوري يصل السعودية في أول زيارة خارجية له بعد سقوط نظام الأسد

Lebanon 24
02-02-2025 | 04:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري ووزير خارجيته يغادران إلى السعودية في أول زيارة رسمية
lebanon 24
02/02/2025 12:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اليونان: نرحب بسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد
lebanon 24
02/02/2025 12:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سقوط نظام الأسد.. هكذا احتفل السوريون بأول رحلة جوية دولية (فيديو)
lebanon 24
02/02/2025 12:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد السعودية.. وزير الخارجية السوري يعتزم زيارة هذه الدول العربية
lebanon 24
02/02/2025 12:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:00 | 2025-02-02
04:50 | 2025-02-02
04:48 | 2025-02-02
04:45 | 2025-02-02
04:41 | 2025-02-02
04:40 | 2025-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24